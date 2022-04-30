"فلاي دبي" تطلق رحلاتها إلى ثالث أكبر مدينة تركية.. 26 يونيو

أعلنت "فلاي دبي"، أنها ستبدأ رحلاتها إلى مدينة إزمير التركية اعتبارا من 26 يونيو بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا على أن تنطلق إلى مطار إزمير عدنان مندريس من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

وستنمو شبكة "فلاي دبي" في تركيا مع بدء الرحلات لإزمير إلى أربع نقاط بما في ذلك أنقرة ومطار إسطنبول صبيحة كوكجن ومطار إسطنبول، كما ستشغل "فلاي دبي" رحلاتها الموسمية الصيفية إلى بودروم وطرابزون اعتبارا من 23 يونيو المقبل لتوفير خيارات متنوعة للمسافرين هذا الصيف.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" غيث الغيث، إن الشركة ستقوم بتشغيل 24 رحلة أسبوعيا إلى تركيا مما يوفر للركاب المزيد من الفرص لاستكشاف مدن مختلفة في تركيا سواء كانوا مسافرين لقضاء عطلة في المدينة أو عطلة على الشاطئ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضاف الغيث، أن الرحلات المباشرة الجديدة ستساعد في تعزيز الروابط التجارية بين دبي وواحدة من أكثر المدن ازدحاما في تركيا.

وتعد إزمير ثالث أكبر مدينة في تركيا وتقع على ساحل بحر إيجة، وتشتهر بمواقعها الأثرية وتراثها الغني ومناخها الساحلي المعتدل، ويوفر موقعها المركزي الوصول إلى أكثر القرى الساحلية سحرا والشواطئ الجميلة كما أنها مدينة مثالية لرحلة يومية للاسترخاء والابتعاد عن الأجواء الحضرية للمدينة.