دبي تسجل طلباً قوياً على السفر خلال إجازة عيد الفطر

يشهد قطاع الطيران في دبي نمواً قوياً خلال إجازة عيد الفطر الطويلة نسبياً، في ظل زيادة الطلب على السفر الجوي، سواء لأغراض السياحة والترفيه أم زيارة الأهل والأقارب.

وفي ظل الطلب المكبوت على السفر نتيجة القيود التي فرضتها الحكومات في ظل تفشي "كوفيد-19" خلال العامين الماضين؛ يخطط عشرات الآلاف من الزوار والمقيمين للسفر في أول عطلة طويلة نسبياً بعد تخفيف الإجراءات وإزالة القيود المفروضة، بحسب "الخليج" الإماراتية.

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سجلت شركات الطيران الوطنية طلباً قوياً، حيث ارتفعت معدلات الإشغال على متن رحلاتها من دبي وإليها إلى أكثر من 90%، قد تصل إلى 100% في بعض الوجهات، بفضل الطلب القوي على الحجوزات إلى العديد من الوجهات الإقليمية والدولية.

وبحسب مواقع الحجوزات، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران من دبي إلى وجهات إقليمية بنسبة تصل إلى 100%، خلال ذروة السفر في فترة عيد الفطر مع نهاية إبريل/ نيسان ومطلع مايو/ أيار 2022.

وتعود الارتفاعات القوية في أسعار تذاكر الطيران، إلى ارتفاع الطلب على السفر وعدم وجود سعة مقعدية كافية لاستيعاب أعداد المسافرين، وخاصة في بعض الوجهات التي لا تزال تضع قيوداً على السعة.

كما ساهم ارتفاع أسعار وقود الطائرات نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، في زيادة أسعار تذاكر الطيران؛ حيث حمّلَت شركات الطيران، المسافرين، جزءاً من تعرفة زيادة أسعار الوقود.

قالت مصادر في قطاع السياحة والسفر: إن العديد من العائلات اضطرت إلى تأجيل سفرها خلال العامين الماضيين، بسبب الإجراءات والقيود المفروضة نتيجة "كوفيد-19"، وصعوبة متطلبات الدخول إلى بعض الوجهات؛ لذلك، شهدنا طلباً قوياً على السفر خلال عطلة عيد الفطر 2022. وأضافت المصادر: من المتوقع أن يستمر الطلب على السفر خلال عطلة وإجازة الصيف، تزامناً مع العطلة المدرسية في الإمارات.