إيطاليا واليونان تخففان قيود كورونا قبل ذروة موسم السياحة الصيفي

بالنسبة للمسافرين المتجهين إلى أوروبا، أصبحت الإجازات الصيفية أسهل بكثير، إذ خففت إيطاليا واليونان بعض القيود المفروضة جراء كوفيد-19 يوم أمس الأحد، قبل ذروة موسم السياحة الصيفي في أوروبا، في إشارة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل متزايد.

أعلنت هيئة الطيران المدني اليونانية، أنها رفعت جميع قواعد كوفيد-19 للرحلات الدولية والمحلية، باستثناء ارتداء أقنعة الوجه أثناء الرحلات الجوية وفي المطارات. في السابق، كان يُطلب من المسافرين جواً إظهار دليل على التطعيم أو اختبار سلبي أو تعافٍ من المرض مؤخرًا، وفق ما نقلته abc News.

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واعتبارًا من الأحد، لم يعد على زوار إيطاليا ملء نموذج تحديد الموقع في الاتحاد الأوروبي، وهي محنة معقدة عبر الإنترنت مطلوبة عند تسجيل الوصول في المطار.

كما ألغت إيطاليا البطاقة الصحية التي كانت مطلوبة لدخول المطاعم ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية وأماكن أخرى. ولا يزال التصريح الأخضر، الذي يظهر دليلًا على التطعيم أو الشفاء من الفيروس أو اختبارًا سلبيًا حديثاً، مطلوبًا لدخول المستشفيات ودور رعاية المسنين.

انتهت أيضًا بعض متطلبات الأقنعة في الأماكن الداخلية في إيطاليا، بما في ذلك داخل محلات السوبر ماركت وأماكن العمل والمتاجر. ولا تزال مطلوبة في وسائل النقل العام ودور السينما وجميع مرافق الرعاية الصحية ودور رعاية المسنين.

في اليونان، حيث تمثل السياحة حوالي 20٪ من إجمالي الناتج القومي، كان تطبيق القواعد قد تراجع بالفعل قبل يوم الأحد.

وقد تم إلغاء شهادات التطعيم في اليونان، ليس بشكل دائم، ولكن في الفترة من 1 مايو إلى 31 أغسطس. وسيتم بعد ذلك تحديد ما إذا كان سيتم إعادتها. كما تم تعليق القيود المفروضة على عدد العملاء في الأماكن المغلقة. لكن الأقنعة لا تزال مطلوبة في الداخل وفي المركبات في اليونان، ويوصي الخبراء باستخدامها في الهواء الطلق في الأماكن المزدحمة مثل الحفلات الموسيقية.

على غرار إيطاليا، شهدت اليونان انخفاضًا في عائدات السياحة في العام 2020، وانتعشت جزئيًا فقط في العام 2021. وتأمل اليونان الآن في تحقيق عام قياسي للسياحة في 2022.