شركة طيران أسترالية تعيد إحياء حلمها بأطول رحلة مباشرة في العالم

أحيت شركة الطيران الأسترالية Qantas Airways، خطة لبدء رحلات مباشرة تربط الساحل الشرقي لأستراليا بنيويورك ولندن، حيث طلبت أخيرًا طائرات إيرباص للرحلات الطويلة.

قالت شركة الطيران اليوم الاثنين، إنها سوف تشتري 12 طائرة A350-1000 يمكنها الطيران بدون توقف من أستراليا إلى أي مدينة في العالم.

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وذكرت Qantas أن الخدمات التجارية ستبدأ من سيدني في أواخر العام 2025.

كانت Qantas قد خططت لبدء الرحلات التي تستغرق 20 ساعة - وتسمى داخليًا "Project Sunrise" - في العام 2023، وكانت على وشك طلب الطائرات عندما تسبب كوفيد-19 في تعثر قطاع الطيران العالمي.

يشير استئناف المشروع إلى ثقة شركة الطيران في انتعاش أعداد الركاب الدوليين، فضلاً عن زيادة الطلب على الرحلات الجوية بدون توقف. وقالت Qantas اليوم الاثنين، إن الطلب على المسارات الرئيسية إلى لندن ولوس أنجليس وجوهانسبرغ، يتجاوز بالفعل مستويات ما قبل الوباء.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة آلان جويس: "نرى أخيرًا انتعاشًا مستدامًا في الطلب على السفر".

طائرات A350 التابعة لـ Qantas ستمكن من نقل 238 راكبًا في أربع درجات: الأولى، ودرجة رجال الأعمال، والدرجة الاقتصادية الممتازة، والدرجة الاقتصادية.

وبحسب شركة الطيران، فإن معظم طائرات A350 تحمل أكثر من 300 راكب على متنها. وستحتوي الطائرات على خزان وقود إضافي لتوسيع مداها حتى تتمكن من الطيران للمسافات المطلوبة.

من جانبه، قال ريكو ميركيرت، أستاذ النقل في كلية إدارة الأعمال بجامعة سيدني، إنه "في عالم ما بعد كوفيد-19، حيث من المرجح أيضًا أن تزداد التوترات الجيوسياسية، سيكون للخدمات طويلة المدى جاذبية فريدة لأنها تتجاوز محاور السفر".

وأوضح: "هذا يعني أن الرحلات الجوية ستفرض أسعارًا أعلى وستكون أكثر ربحية لشركة Qantas".

كانت Qantas تحلم في الأصل بتصميم مقصورة داخلية لمساعدة الركاب على تخطي "رحلات الماراثون" هذه. في إحدى المراحل، اعتقد جويس أن هناك مجالًا لدمج أسرة بطابقين ومرافق رعاية الأطفال وحتى مكان ما للعمل على متن الطائرة.

وأكثر من 40٪ من المقصورة ستضم مقاعد ممتازة مقارنة بحوالي 30٪ في طائرات بوينغ 787 وطائرات إيرباص A380 التابعة لـQantas. وستحتوي الطائرات الجديدة على منطقة رفاهية في المنتصف حيث يمكن للركاب التمدد أو أخذ قسط من الراحة.

سيتم تسليم طائرات A350 إلى Qantas بين العامين 2025 و 2028.

قالت الشركة أيضًا إن الانتعاش في السفر الجوي لقطاع الأعمال كان أكثر حدة من التوقعات. ولفتت إلى أن الطلب من الشركات الصغيرة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد-19 وقد تعافى سفر الشركات بنسبة 85٪.

في الربع الحالي، ستبلغ القدرة المحلية للشركة 105٪ من مستويات 2019، بينما من المتوقع أن تكون السعة الدولية أقل بقليل من 50٪ مقارنة مع نفس الفترة، وترتفع إلى حوالي 70٪ في الربع الذي يبدأ في يوليو.