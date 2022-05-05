احتفالات العيد ترفع إشغال الفنادق الشاطئية في الإمارات

أكد خبراء ومديرو عدد من الفنادق في الإمارات، أن الفنادق الشاطئية شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين في الإمارات، موضحين أن طرح العروض والخصومات على الغرف والمطاعم، ساهم في استقطاب أعداد متزايدة من الزوار والنزلاء والضيوف، وشجعهم على قضاء إجازة العيد في الدولة.

وذكر هؤلاء أن السياحة الداخلية لعبت دوراً مهماً في تنشيط أداء الفنادق، وتحقيق إشغالات مكتملة العدد بمناسبة عيد الفطر، مشيرين إلى أهمية المواسم والأعياد في تنشيط الحركة الفندقية والسياحية واستقطاب النزلاء والضيوف.

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قال محسن الشيني المدير الإقليمي لإدارة المبيعات الحكومية في فندق «سانت ريجس السعديات» و«سانت ريجس الكورنيش أبوظبي»: «لقد سجلنا أداءً يفوق التوقعات خلال أول أيام عيد الفطر السعيد، ونتوقع مواصلة هذا الأداء الإيجابي طوال فترة الإجازة، مع طرح عروض تناسب المواطنين والمقيمين بالدولة، وتشجع الحركة السياحية الداخلية».

وأضاف «إن أسعار الغرف والأجنحة تناسب جميع الفئات، حيث يتم طرح خصومات على الغرف والأجنحة، والمطاعم، ما رفع الإشغال لدينا إلى 100% في أول أيام العيد»، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وتابع بالقول: «كما استقبلنا أفواجاً سياحية من دول أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وروسيا، وأسواق خليجية مثل السعودية والبحرين وغيرها من الدول الأخرى».

يقول راضي باز، مدير إدارة المبيعات في فندق «سوفتيل أبوظبي»: «لقد تم تسجيل أداءً إيجابياً وإقبالاً كبيراً من قبل النزلاء والضيوف، حيث ارتفعت نسبة الإشغال لمستويات قياسية، وذلك بفضل المدة الطويلة للإجازة، ورغبة المواطنين والمقيمين بقضاء الإجازة في الدولة.

وأضاف باز:«سجل اليوم الأول للعيد إشغالاً عالياً، ومن المتوقع أن نواصل الإشغال الإيجابي والمرتفع طوال إجازة العيد وشهر مايو الجاري، وذلك بفضل اعتدال درجات الحرارة، واستضافة أبوظبي للعيد من الأنشطة والفعاليات التي تجذب المشاركين ورجال الأعمال والمستثمرين».