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لجنة تحقيق عاجلة بشأن عدم انتظام بعض الرحلات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

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مطار في السعودية
اقتصاد السعودية

لجنة تحقيق عاجلة بشأن عدم انتظام بعض الرحلات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

خلال الأيام الماضية

دبي - العربية.نت

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وجه وزير النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني؛ وعضوية عدد من الجهات؛ للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال الأيام الماضية.

وأكد الوزير، على التحقيق فيما حدث، وتحديد المتسببين في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، والمعالجات الفنية الكفيلة بالمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وضيوف الرحمن، والرفع بالنتائج والتوصيات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.

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