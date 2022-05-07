الخطوط النيجيرية توقف عملياتها بسبب ارتفاع تكاليف الوقود

قررت الخطوط الجوية النيجيرية وقف العمليات من يوم الاثنين، إذ تجعل أسعار وقود الطيران المرتفعة تكاليف العمليات تفوق العائدات، ما يجعل من الصعب مواصلة الأعمال.

وقالت الشركة، إنها "سوف توقف العمليات عبر البلاد من يوم الاثنين التاسع من مايو، وحتى إشعار آخر".

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وذكرت أن خطوط الطيران التي كانت تدعم خدماتها خلال أربعة الأشهر الماضية، لم يعد بإمكانها تحمل التكاليف بعدما ارتفعت أسعار وقود الطيران، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.