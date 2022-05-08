الخطوط السعودية تستعرض دعمها للسياحة بالمملكة

أتمت الخطوط السعودية استعداداتها للمشاركة في معرض سوق السفر العربي بدبي في عامه التاسع والعشرين أحد أبرز معارض السفر الدولية، حيث من المقرر إقامته خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو 2022، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض "السعودية" من خلال جناحها رقم (ME4310) في القاعة رقم (4) والمكوّن من (3) طوابق بمساحة 325 مترًا مربعًا، مستجدات خدماتها ومنتجاتها في عالم الطيران وصناعة النقل الجوي إلى جانب مساهمتها الفاعلة في دعم قطاع السياحة بالمملكة، وكذلك قطاعا الحج والعمرة.

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وتأتي مشاركة "السعودية" استكمالاً لجهودها في دعم مشاركات المملكة بالمعارض الدولية، ومن المتوقع أن تبرم اتفاقيات لتقديم خدمات جديدة، كما ستشهد حديثاً للرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي إبراهيم بن سلمان الكشي، خلال أولى الجلسات الحوارية في المعرض تحت عنوان "من الاستراتيجية إلى الواقع: ازدهار السياحة بالمملكة العربية السعودية"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

إلى جانب ذلك ستعقد "السعودية" من خلال قطاعاتها المشاركة، اجتماعات ولقاءات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالصناعة لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات والمنتجات، إلى جانب استثمار حضورها في هذا المحفل، ومن خلال شاشات العرض التفاعلية التي يمتاز بها الجناح، لطرح العديد من المبادرات لتطوير الخدمات وعرض أحدث منتجات وخدمات تكنولوجيا السفر وتحسين تجربة السفر للضيوف.