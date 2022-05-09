حكومة دولة عربية تجيز لناقلتها الوطنية شراء 15 طائرة لفتح خطوط جديدة

نقل التلفزيون الرسمي الجزائري عن بيان لمجلس الوزراء أمس الأحد، قوله إن الحكومة منحت شركة الخطوط الجوية الجزائرية موافقة لشراء 15 طائرة لفتح خطوط جديدة، لاسيما نحو بلدان إفريقية وآسيوية.

وكانت وزارة النقل الجزائرية أعلنت في وقت سابق عن تسيير 108 رحلات إضافية للخطوط الجوية الحكومية إلى وجهات عدة دولية في أوروبا وإفريقيا وآسيا، مع استمرار التعافي من جائحة كورونا.

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وقالت الوزارة في بيان وقتها، إن "الرحلات الإضافية جاءت تطبيقا لقرار الرئيس عبدالمجيد تبون بتدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، وتحسن الوضعية الوبائية في الجزائر والعالم".

وأوضح البيان أن الرحلات الإضافية، تشمل 26 رحلة أسبوعيا إلى مطار شارل ديغول في باريس ورحلتين إلى مطار مرسيليا.