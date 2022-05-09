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التضخم وارتفاع أسعار التذاكر يطغيان على مناقشات سوق السفر العربي 

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سياحة

التضخم وارتفاع أسعار التذاكر يطغيان على مناقشات سوق السفر العربي

انطلق في دبي بمشاركة 1500 عارض من 112 دولة

دبي - العربية.نت

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انطلقت في دبي، اليوم الاثنين، فعاليات معرض سوق السفر العربي، بمشاركة 1500 عارض من 112 دولة، حيث يطغى التضخم وارتفاع أسعار التذاكر على مناقشات المعرض.

وتسلط الفعاليات الضوء على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة، فضلاً عن الاستثمار في قطاع الضيافة.

ويناقش المعرض استكشاف الجيل القادم من الابتكارات للأنشطة السياحية.

وتشمل فعاليات المعرض جلسات تركز على أسواق سياحية رئيسية مثل السعودية والصين والهند.

وقالت مراسلة العربية سمر الماشطة، إن هناك حضورا بارزا للسعودية في المعرض، إضافة إلى مصر ودول أوروبية عدة.

وأضافت أن هناك زيادة في عدد الفنادق المشاركة بالمعرض تفوق نسبتها 70% مقارنة مع الدورة السابقة للمعرض، كما أن مساحة المعرض أكبر بنسبة 85% في إشارة إلى تعافي القطاع وانتعاشه.

وذكرت الماشطة أن المناقشات تطرقت إلى الأمور المتعلقة بإجراءات السفر، حيث إنها تختلف من شركة طيران إلى أخرى ومن بلد إلى آخر.

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