التضخم وارتفاع أسعار التذاكر يطغيان على مناقشات سوق السفر العربي
انطلق في دبي بمشاركة 1500 عارض من 112 دولة
انطلقت في دبي، اليوم الاثنين، فعاليات معرض سوق السفر العربي، بمشاركة 1500 عارض من 112 دولة، حيث يطغى التضخم وارتفاع أسعار التذاكر على مناقشات المعرض.
وتسلط الفعاليات الضوء على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة، فضلاً عن الاستثمار في قطاع الضيافة.
ويناقش المعرض استكشاف الجيل القادم من الابتكارات للأنشطة السياحية.
وتشمل فعاليات المعرض جلسات تركز على أسواق سياحية رئيسية مثل السعودية والصين والهند.
وقالت مراسلة العربية سمر الماشطة، إن هناك حضورا بارزا للسعودية في المعرض، إضافة إلى مصر ودول أوروبية عدة.
وأضافت أن هناك زيادة في عدد الفنادق المشاركة بالمعرض تفوق نسبتها 70% مقارنة مع الدورة السابقة للمعرض، كما أن مساحة المعرض أكبر بنسبة 85% في إشارة إلى تعافي القطاع وانتعاشه.
وذكرت الماشطة أن المناقشات تطرقت إلى الأمور المتعلقة بإجراءات السفر، حيث إنها تختلف من شركة طيران إلى أخرى ومن بلد إلى آخر.
-
ميزانية عُمان تحقق فائضا 357 مليون ريال في الربع الأولبفضل ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 66.3% اقتصاد
-
"إيكاو": أعداد المسافرين حول العالم لن تصل إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العامأكدت أهمية اتخاذ الحكومات خطوات فعالة للحفاظ على استقرار ودعم "القطاع" سياحة وسفر
-
وزير المالية: مشروع موازنة مصر 2022-2023 يتوقع نفقات 2.07 تريليون جنيه400 مليار جنيه للأجور و90 مليارًا للسلع التموينية و191 مليارًا لصناديق المعاشات اقتصاد