"إيكاو": أعداد المسافرين حول العالم لن تصل إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام

أكد رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، سالفاتوري شاكيتانو، على هامش مؤتمر مستقبل الطيران والمنعقد في العاصمة السعودية الرياض، أنه يتوجب على الحكومات اتخاذ خطوات فعالة مع صناعة الطيران للحفاظ على استقرار ودعم القطاع الجوي حول العالم، خاصة مع التوقعات بأن أعداد المسافرين حول العالم ما زالت أقل بـ1.1 مليار مسافر مقارنة مع فترة ما قبل الجائحة.

وقال شاكيتانو، إنه من المتوقع أن تشكل أعداد المسافرين حول العالم بنهاية العام الحالي 75% مقارنة بمستويات العام 2019.

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وأضاف أن أعداد المسافرين تنمو في مناطق معينة بشكل أسرع من مناطق أخرى مثل أميركا اللاتينية وأوروبا، مقارنة بمناطق لا تزال تعاني من آثار الجائحة كالصين.