طيران
طيران الإمارات والخطوط الملكية المغربية تطلقان شراكة بالرمز
ستضع كل شركة رمز التسويق الخاص بها على رحلات الشركة الأخرى من الدار البيضاء ودبي إلى وجهات يبلغ إجماليها 209
أطلقت شركة "طيران الإمارات" والخطوط الجوية الملكية المغربية، اليوم الثلاثاء، شراكة بالرمز من أجل المزيد من الرحلات بين دبي والدار البيضاء وغيرها من الوجهات.
ستبدأ الشراكة هذا الشهر، وستضع كل شركة رمز التسويق الخاص بها على رحلات الشركة الأخرى من الدار البيضاء ودبي إلى وجهات يبلغ إجماليها 209 وجهات.
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