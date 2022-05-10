طيران
مذكرة تفاهم بين Wizz Air ووزارة الاستثمار السعودية لتطوير السوق الجوية
الجانبان يعتزمان دراسة نماذج الاستثمار والتشغيل المحتملة لتعزيز السياحة
أعلنت شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة "ويزإير" Wizz Air، أنها اتفقت على العمل مع السعودية لاستكشاف فرص تطوير السوق الجوية في المملكة التي تعتزم مضاعفة حركة الركاب ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وقالت Wizz Air إنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية للعمل على نماذج الاستثمار والتشغيل المحتملة لتعزيز السياحة وزيادة الاتصال.
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