مذكرة تفاهم بين Wizz Air ووزارة الاستثمار السعودية لتطوير السوق الجوية

أعلنت شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة "ويزإير" Wizz Air، أنها اتفقت على العمل مع السعودية لاستكشاف فرص تطوير السوق الجوية في المملكة التي تعتزم مضاعفة حركة الركاب ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وقالت Wizz Air إنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية للعمل على نماذج الاستثمار والتشغيل المحتملة لتعزيز السياحة وزيادة الاتصال.