.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مذكرة تفاهم بين Wizz Air ووزارة الاستثمار السعودية لتطوير السوق الجوية

  • الخط
طيران

مذكرة تفاهم بين Wizz Air ووزارة الاستثمار السعودية لتطوير السوق الجوية

الجانبان يعتزمان دراسة نماذج الاستثمار والتشغيل المحتملة لتعزيز السياحة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة "ويزإير" Wizz Air، أنها اتفقت على العمل مع السعودية لاستكشاف فرص تطوير السوق الجوية في المملكة التي تعتزم مضاعفة حركة الركاب ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وقالت Wizz Air إنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية للعمل على نماذج الاستثمار والتشغيل المحتملة لتعزيز السياحة وزيادة الاتصال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توتر يتصاعد بين أوكرانيا وألمانيا.. وانتقاد لاذع في يوم النصر توتر يتصاعد بين أوكرانيا وألمانيا.. وانتقاد لاذع في يوم النصر
اكتشف المزيد