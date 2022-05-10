"السعودية لهندسة الطيران" تتعاون مع Stellar Blu لتوفير الإنترنت على الطائرات

أعلنت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران (SAEI)، عن إطلاقها مشروعا تعاونيا مع شركة (Stellar Blu)، لتوفير وتركيب ودعم حلول الإنترنت الهوائي المتقدم تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للطيران وحرصاً منها على توفير أفضل الخدمات وتعزيز تجربة الضيوف أثناء الرحلات.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن ذلك جاء عبر اتفاقية بين الطرفين جرت اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر مستقبل الطيران المنعقد حاليا في الرياض.

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وبموجب التعاون الجديد، ستوفر (Stellar Blu) تقنيات متطورة لـ(SAEI)، حيث ستعمل بالتعاون معها على تعزيز دورها كمركز متميز للاتصال الشبكي الجوي في المنطقة.

كما تستهدف هذه الشراكة تعزيز دور شركة الخطوط السعودية ورفع قدرتها على تزويد عملائها الحاليين من شركات الطيران ومن الجهات الحكومية بتكنولوجيا متكاملة.

وستوفر (Stellar Blu) تكنولوجيا (300Falcon) التي تتيح لشركات الطيران الاستفادة من العديد من مزودي خدمات الاتصال الجوي عبر الأقمار الصناعية، وبالتالي تمكين شركات الطيران من توفير خدمة الاتصال الدائم بشبكة الإنترنت لعملائها، وتحقيق أفضل مستويات الأداء، حيث ستتيح للضيوف الاستمتاع بخاصية البث المباشر وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم لهم ذلك تجربة فريدة يطلق عليها "تجربة الإنترنت المنزلي في السماء".