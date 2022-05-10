"ناس" تعلن عن 3 شراكات لشراء وإعادة تأجير 14 طائرة بـ 6.6 مليار ريال

كشفت شركة "طيران ناس" الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، عن 3 شراكات لشراء وإعادة تأجير 14 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo بقيمة 6.6 مليار ريال.

وجرى إعلان الشراكات خلال فعاليات "مؤتمر مستقبل الطيران" الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 شوال 1443هـ، الموافق من 9 إلى 11 مايو 2022م وتعد الشركة شريكاً استراتيجياً للمؤتمر.

مادة اعلانية

وذكرت الشركة أن الطائرات الـ 14 التي تم الاتفاق عليها مع شركات CDB Aviation - CMB Leasing – Avolon، تمثل جزءاً من طلبية الشركة لـ 120 طائرة من نوع ايرباص طراز A320neo تم تسلم 22 طائرة منها حتى نهاية مارس الماضي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا، إن الاتفاقيات تأتي لدعم استراتيجية الشركة في التوسع محلياً ودولياً، والإسهام الفاعل في تحقيق إستراتيجية هيئة الطيران المدني بالوصول إلى 330 مليون مسافر في المملكة سنوياً، وربط العالم مع المملكة عبر أكثر من 250 وجهة.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر مارس الماضي أن مجلس إدارتها وافق على زيادة حجم الطلبيات الجديدة من الطائرات إلى 250 طائرة.