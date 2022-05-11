طيران
اختتام فعاليات مؤتمر "مستقبل الطيران" وتوقيع اتفاقيات بـ 2.7 مليار دولار
إبرام اتفاقيات ثنائية للخدمات الجوية ستساهم بتعزيز الربط بين الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وإفريقيا
اختتم مؤتمر مستقبل الطيران فعالياته التي استمرت لمدة 3 أيام بالعاصمة الرياض، بُحث خلالها سُبل تحقيق تعافٍ مرن ومستدام للقطاع على الصعيد العالمي.
وشهد المؤتمر توقيع شركات طيران عالمية لأكثر من 50 اتفاقية تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار.
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وشملت الاتفاقيات الموقعة، اتفاقيات ثنائية للخدمات الجوية ستساهم بتعزيز الربط بين الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وإفريقيا، واتفاقيات تعاون في مجالات الاستدامة وتنمية رأس المال البشري وتشغيل المطارات، إلى جانب عدة شراكات في المجال التكنولوجي.
وكشف حفل الختام، عن تقديم وتبني "إعلان الرياض للطيران" الذي يُحدد 6 مبادئ توجيهية لمستقبل الطيران لدعم الابتكار وبناء قطاع عالمي أكثر استدامة.
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