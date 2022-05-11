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الاتحاد الأوروبي يلغي إلزامية ارتداء الأقنعة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات

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سفر

الاتحاد الأوروبي يلغي إلزامية ارتداء الأقنعة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات

اعتبارًا من 16 مايو

دبي - العربية.نت

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قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، اليوم الأربعاء، إنه لن يتعين ارتداء أقنعة الوجه في المطارات وعلى الرحلات الجوية في أوروبا اعتبارًا من 16 مايو.

قال باتريك كي، المدير التنفيذي لـ EASA: "اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لن تكون هناك حاجة لأن تكون أقنعة الوجه إلزامية في السفر الجوي في جميع الحالات، بما يتماشى على نطاق واسع مع المتطلبات المتغيرة للسلطات الوطنية في جميع أنحاء أوروبا للنقل العام".

قامت إيطاليا وفرنسا وبلغاريا ودول أوروبية أخرى بتخفيف أو إنهاء العديد أو كل إجراءاتها لمنع انتشار الفيروس التاجي.

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قال عدد من شركات الطيران الأميركية، في أبريل/نيسان، إنهم لن يطلبوا أقنعة بعد الآن، بعد أن قضى قاضٍ فيدرالي في فلوريدا بأن تفويض الإدارة الأميركية بوضع القناع على وسائل النقل العام غير قانوني.

وقالت أندريا أمون، مديرة المركز، إنه على الرغم من أن ارتداء الأقنعة لن يكون إلزاميًا، "من المهم أن تضع في اعتبارك أنه جنبًا إلى جنب مع التباعد الجسدي ونظافة اليدين الجيدة، فإن ذلك يعد أحد أفضل الطرق لتقليل انتقال العدوى".

قالت الوكالات إنه من المتوقع أن تختلف قواعد ارتداء الأقنعة بعد إلغاء المطلب الإلزامي، حيث طُلب من شركات الطيران تشجيع الركاب على استخدام الأقنعة في الرحلات الجوية من وإلى الوجهات التي لا يزال ارتداء الأقنعة فيها مطلوبًا.

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