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مطار دبي يستقبل 13.6 مليون راكب في الربع الأول.. الأعلى منذ عامين

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مطار دبي
اقتصاد دبي

مطار دبي يستقبل 13.6 مليون راكب في الربع الأول.. الأعلى منذ عامين

عدد المسافرين ارتفع إلى أكثر من مثليه على أساس سنوي خلال الأشهر الـ3 الأولى من 2022

دبي - رويترز

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أعلن مطار دبي الدولي اليوم الخميس، عن استقبال أكبر عدد فصلي من المسافرين منذ عامين، إذ ارتفع عددهم إلى أكثر من مثليه على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وقالت مؤسسة مطارات دبي الحكومية المشغلة للمطار في بيان إن المطار تعامل مع 13.6 مليون مسافر في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع 5.7 مليون قبل عام.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة بول غريفيث، إن حركة ركاب الترانزيت الدولية وصلت الآن إلى 60% من مستويات ما قبل الجائحة.

ومن المتوقع أن يستقبل المطار، وهو مركز لعمليات شركة طيران الإمارات، 58 مليون مسافر هذا العام.

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