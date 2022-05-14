إيرادات الفنادق الإماراتية تتضاعف 24 مرة إلى 28 مليار درهم في عهد "خليفة"

ضاعفت إيرادات الفنادق في الإمارات خلال فترة حكم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من 1.11 مليار درهم بنهاية العام 2004، إلى 28.13 مليار درهم بنهاية العام 2021، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وخلال عهد الشيخ خليفة تجاوز عدد نزلاء الفنادق في الدولة بنهاية العام الماضي، 19.237 مليون نزيل مقابل 6.225 مليون نزيل بنهاية عام 2004.

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وأظهرت بيانات تقرير التنافسية والإحصاء تضاعف عدد الليالي الفندقية خلال الفترة إلى أكثر من 77 ألف ليلة، مقابل 16.4 ألف ليلة خلال فترة المقارنة، كما تضاعف عدد الفنادق إلى 1144 فندقاً مقابل 359 فندقاً، وعدد الغرف إلى 193913 غرفة مقابل 37693 غرفة فندقية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وحازت فنادق فئة الـ5 نجوم على 60 فندقاً بطاقة بلغت 16075 غرفة، فيما بلغ عدد الفنادق فئة الـ4 نجوم 63 فندقاً بطاقة بلغت 8912 غرفة، وإجمالي عدد فنادق فئة 1 و2 و3 نجوم بلغ 236 فندقاً بإجمالي 12706 غرفة.

وبنهاية 2021 بلغ إجمالي الفنادق فئة 5 نجوم نحو 235 فندقاً بإجمالي 70465 غرفة، وفنادق فئة الـ4 نجوم بعدد 258 فندقاً بطاقة بلغت 54294 غرفة، فيما بلغ إجمالي فنادق فئة 1 و2 و3 نجوم 339 فندقاً بإجمالي 34184 غرفة.