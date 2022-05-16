أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا متفائلة "بحذر" حيال موسم الصيف القادم

أصدرت شركة الطيران Ryanair توقعات متفائلة بحذر لموسم الصيف الحيوي، محذرة من أن اتجاه الحجوزات القوي قد يتعطل بسبب عدد من العوامل بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا.

أعلنت أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا عن خسائر أضيق خلال 12 شهرًا حتى مارس في بيان صدر اليوم الاثنين، بينما قالت إنها تستهدف "ربحية معقولة خلال العام المالي الحالي".

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قال الرئيس التنفيذي مايكل أوليري لتلفزيون "بلومبرغ": "نتوقع أن تنخفض الأسعار بشكل طفيف في الربع الأول، ونحن نقوم بتخفيض الأسعار لملء طائراتنا مرة أخرى".

وأضاف: "نشهد تعافيًا قويًا لموسم الصيف، لكنني سأكون حذرًا للغاية في ما يتعلق بالشتاء المقبل في الوقت الحالي".

تشجع إزالة القيود الخاصة بـ"كوفيد-19" الناس على السفر مرة أخرى، وقد اقتربت حجوزات Ryanair كثيرًا مما كانت عليه قبل الوباء.

قالت شركة الطيران إن الطلب لا يزال عرضة للأخبار السلبية المتعلقة بكل من الفيروس وأوكرانيا، "مما يجعل من غير العملي، إن لم يكن من المستحيل، توفير نطاق توجيه ربح معقول أو دقيق".

تم تداول أسهم Ryanair على انخفاض بنسبة 3.9٪ عند 13.09 يورو اعتبارًا من الساعة 8:17 صباحًا في دبلن، حيث يقع مقر الشركة.

وتكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 355 مليون يورو (369 مليون دولار) في العام المنتهي في 31 مارس، مع استئناف السفر، بعد أن قالت في وقت سابق إن الخسارة ستكون في نطاق 350 مليون يورو إلى 400 مليون يورو، بحسب "بلومبرغ".