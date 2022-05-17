.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انطلاق معرض المطارات في دبي بمشاركة 150 عارضاً و4500 متخصص 

  • الخط
دبي التجاري
مركز دبي التجاري العالمي
طيران

انطلاق معرض المطارات في دبي بمشاركة 150 عارضاً و4500 متخصص

يترافق مع تنظيم منتدى قادة المطارات العالمية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انطلقت في دبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة السنوية الـ21 لمعرض المطارات، التي تستمر حتى 19 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويوفر المعرض رؤى ثاقبة حول صناعة الطيران، علاوة على بحث الطرق الكفيلة بالتغلب على التحديات، واستغلال الفرص الجديدة لجهة النمو، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وتترافق أعمال هذه الدورة من المعرض، مع تنظيم منتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، إضافة إلى الجمعية العامة لمنظمة نساء في الطيران فرع الشرق الأوسط.

وأعلنت شركة ريد إكزبيشنز الشرق الأوسط، الجهة المنظمة للحدث، أن المعرض يستقطب أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 20 دولة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 4500 من المهنيين المتخصصين في صناعة الطيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | الصحة العالمية تكشف عن تطوير لقاحات جديدة ضد كورونا العربية 360 | الصحة العالمية تكشف عن تطوير لقاحات جديدة ضد كورونا
اكتشف المزيد