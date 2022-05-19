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بيانات رسمية: أداء قطاع السياحة الإماراتي بالربع الأول يفوق نمو ما قبل الجائحة

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بيانات رسمية: أداء قطاع السياحة الإماراتي بالربع الأول يفوق نمو ما قبل الجائحة

حققت المنشآت الفندقية 11 مليار درهم إيرادات مع نمو بنسبة 20 %

دبي - العربية.نت

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كشف بيان لوزارة الاقتصاد الإماراتية أن أداء قطاع السياحة في الإمارات في الربع الأول من 2022 يفوق معدلات النمو قبل الجائحة.

وذكرت الوزارة أن قطاع السياحة تجاوز معدلات النمو المسجلة ليس فقط في عامي 2020 و2021، ولكن أيضا خلال نفس الفترة في عام 2019.

وحققت المنشآت الفندقية 11 مليار درهم من إيرادات الربع الأول مع نمو بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة في عام 2019، فيما بلغ معدل إشغال الفنادق 80% في الربع الأول.

واجتذبت المنشآت الفندقية خلال الربع الأول قرابة 6 ملايين زائر قضوا 25 مليون ليلة فندقية، مما يعكس نموا بنسبة 10%، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2019.

وشهد الربع الأول استضافة المنشآت الفندقية ما يقرب من 4 ملايين سائح دولي.

وتصدرت الهند والسعودية وروسيا والولايات المتحدة قائمة السياح الأجانب.

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