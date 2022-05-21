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السعودية توضح شروط سفر المواطنين إلى الخارج

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الجوازات السعودية
الجوازات السعودية
سياحة السعودية

السعودية توضح شروط سفر المواطنين إلى الخارج

تتضمن الشروط الحصول على 3 جرعات من لقاح كورونا

دبي - العربية.نت

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أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، شروطا حول سفر المواطنين إلى خارج السعودية، والتي توضح صلاحية الجواز، ومدة الإقامة الوطنية.

وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن اشتراطات سفر المواطنين السعوديين إلى الخارج تتضمن أن يكون تبقى على انتهاء صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

وتشمل الشروط أن يتبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

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وأشارت المديرية إلى أن الهوية الوطنية في "أبشر- توكلنا" لا تمكن من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة وسجل الأسرة، إضافة إلى وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

وأكدت الجوازات أن الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، تتضمن تلقي 3 جرعات من لقاح كورونا، أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

وفيما يخص الفئة العمرية من 16 عاما حتى 12 عاما يشترط الحصول على جرعتين، بينما الفئة العمرية أقل من 12 عاما يشترط وجود بوليسية تأمين ضد كوفيد-19.

شروط السفر خارج السعودية
شروط السفر خارج السعودية
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