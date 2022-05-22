إسبانيا تخفف قيود السفر للسياح غير الملقّحين ضدّ كورونا

خفّفت إسبانيا قيود كوفيد-19 لدخول المسافرين غير الملقحين ضد الفيروس، والآتين من خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعزّز السياحة قبل بدء موسم الصيف.

كان المسافرون من خارج الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم الآتون من بريطانيا، لا يستطيعون دخول إسبانيا إلّا بعد تقديم شهادة تلقيح ضد كوفيد-19 أو شفاء من المرض.

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لكن اعتبارًا من السبت، سيتمكّن الزوار من خارج الاتحاد الأوروبي من دخول إسبانيا بمجرد إظهارهم فحص كوفيد-19 سلبيا، بحسب ما أعلنته وزارة النقل في بيان.

قالت وزيرة السياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو، إن "المرحلة الجديدة من الجائحة" تعني أن البلاد قادرة على تخفيف القيود من خلال مساواة المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي مع المسافرين من داخله.

وأضافت في بيان: "إنه خبر رائع انتظره قطاع السياحة بشدّة، ما سيجعل الوضع أسهل للسياح من خارج أوروبا لزيارتنا خلال موسم الذروة".

ويعفى الأطفال دون 12 عامًا من تقديم أي شهادة صحية.

كانت إسبانيا ثاني أكثر دولة يزورها السياح قبل جائحة كوفيد-19، إذ زارها نحو 83.5 مليون سائح في العام 2019. غير أن القيود الدولية على السفر بسبب الجائحة أثّرت على القطاع السياحي بشدّة في إسبانيا خلال 2020، إذ لم تستقبل حينها إلّا 19 مليون سائح تقريبًا.

وارتفع عدد السياح في إسبانيا مجددًا في 2021 إلى 31.1 مليون سائح، لكنه كان دون توقعات الحكومة التي أملت في استقبال 45 مليون سائح.