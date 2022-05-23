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إطلاق رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم إلى دبي الشهر المقبل

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مطار خليج نيوم
مطار خليج نيوم
اقتصاد السعودية

إطلاق رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم إلى دبي الشهر المقبل

نيوم: هناك خطط مستقبلية لتسيير رحلات مباشرة إلى لندن

دبي - العربية.نت

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أعلنت نيوم عن شراكتها الاستراتيجية مع الخطوط السعودية لتسيير رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم إلى وجهات مختارة، تبدأ نهاية يونيو القادم برحلات أسبوعية إلى دبي.

وأشارت نيوم في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن هناك خططا مستقبلية لتسيير رحلات مباشرة إلى لندن، موضحة أن هذه الخطوة تعد انطلاقة للخدمات التجارية عبر المطار الذي سيتمكن نحو 40% من سكان العالم من الوصول إليه في أقل من 4 ساعات من خلال موقعه الاستراتيجي على مفترق 3 قارات.

ويعد مطار خليج نيوم أحد المرافق الحيوية والرئيسية لتطوير نيوم، وسيكون الشريان الحيوي لتسريع وصول سكان نيوم وشركاء الأعمال والباحثين عن مستقبل جديد إلى نيوم.

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يذكر أنه من خلال هذه الشراكة ستقوم الخطوط السعودية بتشغيل رحلات مباشرة من وإلى مطار خليج نيوم، وستتزين بعض الطائرات المغادرة من المطار بتصاميم مشتركة تجمع بين هوية الخطوط السعودية وعلامة نيوم التجارية.

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