سفر
عاصفة ترابية توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بشكل مؤقت
كشف الطيران المدني الكويتي، اليوم الاثنين، عن توقف حركة الملاحة في مطار الكويت مؤقتًا بسبب العاصفة الترابية.
وأكد أن الحركة الجوية ستعود مجددًا فور تحسن الرؤية.
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وفي سياق متصل، أصدر الحساب الرسمي لإدارة الأرصاد الجوية بدولة الكويت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحذيراً من عاصفة ترابية شديدة تصل إلى البلاد خلال الساعات المقبلة وتستمر حدتها حتى الساعات الأولى من صباح يوم غد.
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