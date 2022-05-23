اقتصاد العراق
مطار بغداد يستأنف الرحلات الجوية بعد توقفها بسبب العاصفة الترابية
بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م
أعلن مطار بغداد، استئناف الرحلات الجوية بعد توقفها صباح اليوم الاثنين، بسبب العاصفة الترابية.
كان المطار قد أعلن عن إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمرّ بها البلاد.
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وذكر بيان لمطار بغداد الدولي أن "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن توضح لجميع مسافرينا وشركات الطيران العاملة في المطار عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الاثنين، بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".
كان مطار بغداد، أوقف الملاحة الجوية يوم الاثنين الماضي بسبب عاصفة ترابية، قبل أن يعلن عودتها إلى طبيعتها بعد تعطلها.
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