تدشين برنامج "عُلُوّ السياحة" لتأهيل المواهب المحلية الشابة في السعودية

دشن وزير السياحة السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي، أحمد بن عقيل الخطيب، برنامج عُلُوّ السياحة الذي يهدف إلى تأهيل المواهب المحلية الشابة للالتحاق بالفرص الوظيفية المتاحة في قطاع السياحة، من خلال إتاحة فرص تدريبية عالية المستوى للخريجين المتفوقين من بنات وأبناء المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونوه الخطيب بأهمية البرنامج، الذي يمثل إحدى مبادرات صندوق التنمية السياحي، مشيراً إلى أن توفير كفاءات محلية قادرة على المنافسة عالمياً في مجال التطوير والابتكار السياحي هو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية السياحة الوطنية.

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وقال وزير السياحة للمتأهلين من الخريجين الجدد، إن مستقبل العمل في قطاع السياحة واعد، ويحمل المزيد من الفرص المتجددة، لافتا إلى أن التنمية المستدامة لأي قطاع تعتمد في جوهرها على توفر كفاءات شابة مبدعة.

وأضاف أن فرص التنمية المهنية المتاحة من خلال هذا البرنامج تعد من بين الأفضل عالمياً.

من جهته، بيّن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، أن البرنامج يسعى إلى تدريب الخريجين الجدد في تخصصات إدارة الأعمال والهندسة والسياحة، من خلال برامج نظرية وعملية تُقدم على مدى 12 شهراً، مشيراً إلى أنها سوف تتيح للقيادات الشابة فرص التواصل والتفاعل مع خبراء عالميين مرموقين في المجال السياحي.

ويُعد برنامج عُلُوّ السياحة ضمن خطط صندوق التنمية السياحي الرامية إلى تبني مبادرات من شأنها الإسهام في تنفيذ استراتيجية تنمية السياحة الوطنية، والإسهام في إعداد كوادر متميزة من خلال توفير أفضل برامج التطوير المهني للمتميزين.