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روسيا تمدد القيود على الرحلات الجوية جنوب ووسط البلاد حتى آخر مايو

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مطار بولكوفو الروسي
مطار في روسيا
اقتصاد روسيا

روسيا تمدد القيود على الرحلات الجوية جنوب ووسط البلاد حتى آخر مايو

في 11 مطاراً

دبي - العربية.نت

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قررت روسيا، اليوم الثلاثاء، تمديد القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا جنوب ووسط البلاد حتى آخر مايو بسبب الحرب.

وكانت هيئة الطيران الروسية، قد أعلنت عن تمديد الحظر الجوي المفروض على الرحلات الجوية إلى مطارات جنوب ووسط البلاد، أكثر من مرة، وشملت مطارات أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلندجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف وسيمفيروبول وإليستا.

ونصحت الهيئة في البيان شركات الطيران بتنظيم نقل الركاب إلى مطارات بديلة هي سوتشي وفولغوغراد ومينيراليني فودي وستافروبول وموسكو.

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وجرى إغلاق المجال الجوي في جنوب روسيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي قبل تمديد القرار أكثر من مرة حتى الآن.

وبدأت روسيا أواخر شهر فبراير الماضي، عملية عسكرية ضد أوكرانيا بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري على الحدود بين البلدين.

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