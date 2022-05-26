الرئيس التنفيذي: الطرح العام الأولي للخطوط القطرية في نهاية العقد
في الشركة المملوكة للدولة
قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في مؤتمر اليوم الخميس في الدوحة إنه سيتعين على المستثمرين الذين يتطلعون لشراء حصة في الشركة المملوكة للدولة الانتظار حتى نهاية العقد لشرائها في طرح عام أولي.
وصرح قائلا "إذا كنتم ترغبون في استثمار أموالكم، فسيتعين عليكم الانتظار حتى نهاية العقد حتى تتمكنوا من الاستثمار في طرح عام أولي للخطوط الجوية القطرية". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
كانت الخطوط الجوية القطرية قد قالت في حسابها عبر موقع "تويتر" إن شركات الطيران الخليجية تعتزم "التعاون" في تنظيم خدمة يومية لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر هذا العام.
وذكرت الخطوط الجوية القطرية "إننا نتعاون مع شركات طيران رئيسية في مجلس التعاون الخليجي كجزء من التزامنا بجعل كأس العالم لكرة القدم الذي يجري للمرة الأولى على الإطلاق في الشرق الأوسط حدثا مميزا حقا".
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