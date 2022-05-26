توفير شبكة نقل متكاملة للربط بين "دبي الدولي" و"ورلد سنترال"

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، عن توفير شبكة متكاملة من خدمات النقل للربط بين مطاري دبي الدولي، و"دبي ورلد سنترال".

وذكرت المؤسسة في بيان، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات، التي تم اتخاذها خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي، من أجل تنفيذ عملية تطوير شاملة للمدرج، مع توجيه عدد من الرحلات إلى مطار دبي ورلد سنترال.

مادة اعلانية

وأوضحت أن الإجراءات تتضمن إتاحة أماكن مجانية لصف السيارات للمسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال، بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 سيارة، مع توفير خدمة الحافلات المجانية بين جميع مباني الركاب في مطاري "دبي الدولي" و"دبي ورلد سنترال" كل 30 دقيقة على مدار 24 ساعة يومياً.

وأضافت المؤسسة أنه تم إلغاء تعرفة فتح العداد لمركبات "تاكسي دبي" لكل الرحلات من مطار دبي ورلد سنترال، وتوفير خصومات لسيارات "أوبر".

وذكرت أنه ستتم متابعة مسار الحافلات "N55" و"F55" من قبل هيئة الطرق والمواصلات دبي، مع توفير خيارات نقل لجميع المسافرين من مطار دبي ورلد سنترال.

ودعت المؤسسة المسافرين إلى التحقق من كل المعلومات الخاصة برحلاتهم قبل الوصول إلى مطار المغادرة، مع مراعاة توفير وقت إضافي للوصول إلى المطار لتجنب التأخر عن موعد الرحلة خلال فترة الإغلاق، التي تستمر 45 يوماً.