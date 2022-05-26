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شركات الطيران الخليجية تتعاون في نقل حضور كأس العالم 2022

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الخطوط الجوية القطرية
طائرة تابعة للخطوط القطرية
طيران

شركات الطيران الخليجية تتعاون في نقل حضور كأس العالم 2022

وفقاً لشركة الخطوط الجوية القطرية

دبي - العربية.نت

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قالت الخطوط الجوية القطرية في حسابها عبر موقع "تويتر" إن شركات الطيران الخليجية تعتزم "التعاون" في تنظيم خدمة يومية لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر هذا العام.

وذكرت الخطوط الجوية القطرية "إننا نتعاون مع شركات طيران رئيسية في مجلس التعاون الخليجي كجزء من التزامنا بجعل كأس العالم لكرة القدم الذي يجري للمرة الأولى على الإطلاق في الشرق الأوسط حدثا مميزا حقا".

وشمل العرض في المؤتمر الصحفي شعارات شركة الطيران العماني والخطوط الجوية الكويتية والخطوط السعودية وفلاي دبي.

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