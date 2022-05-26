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مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر السياحة للمنتدى الاقتصادي العالمي 

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مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر السياحة للمنتدى الاقتصادي العالمي

تصدرت أفريقياً.. واحتلت المرتبة الخامسة بين دول الشرق الأوسط

القاهرة - خالد حسني

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تحسن مركز مصر على مؤشر تطوير السفر والسياحة، الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، حيث تقدمت 6 مراكز على مؤشر 2021، لتحتل المرتبة الـ51 من بين 117 دولة.

وحققت مصر بذلك ثاني أعلى تحسن في الترتيب على مستوى الدول التي يتابعها المؤشر، فيما احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا والخامس بين دول الشرق الأوسط.

ويقيس المؤشر "مجموعة من العوامل والسياسات التي تمكن التنمية المستدامة والمرنة لقطاع السفر والسياحة، وتسهم بدورها في تنمية البلد"، حسب المنتدى الاقتصادي العالمي.

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ويأخذ المؤشر في الاعتبار عوامل تشمل بيئة الأعمال لشركات السياحة، والقدرة التنافسية للأسعار، والبنية التحتية، ومحركات الطلب، والاستدامة البيئية.

وإقليميا، احتلت الإمارات المرتبة 25 في قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي، والأولى في الشرق الأوسط، تلتها المملكة العربية السعودية التي قفزت 10 مراكز إلى المرتبة رقم 33، ثم قطر التي احتلت الترتيب 43، وبعدها إسرائيل التي جاءت في المركز 47.

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