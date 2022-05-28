.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليابان تفتح حدودها للسياح من 98 دولة.. بعد إغلاق عامين

  • الخط
كورونا اليابان
الصورة من اليابان
اقتصاد اليابان

اليابان تفتح حدودها للسياح من 98 دولة.. بعد إغلاق عامين

ستقسم الدول إلى 3 فئات وهم الأحمر والأصفر والأزرق

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت اليابان، فتح حدودها للسياح من 98 دولة ومنطقة، بعد إغلاق دام لمدة عامين بسبب جائحة "كوفيد-19"، لكنها ستبقي على بعض القيود.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، بأنها ستسمح للمجموعات السياحية بدخول البلاد اعتبارًا من 10 يونيو، لكنها ستعمل على تقسيم 98 دولة ومنطقة إلى ثلاث فئات، وهم الأحمر والأصفر والأزرق.

وذكرت الوزارة أن ذلك التقسيم سيحدد ما إذا كان يمكن للسياح تجاوز إجراءات الحجر الصحي.

التضخم في اليابان يتجاوز المستهدف.. ويرتفع إلى أعلى مستوى في 7 سنوات اقتصاد اقتصاد اليابان التضخم في اليابان يتجاوز المستهدف.. ويرتفع إلى أعلى مستوى في 7 سنوات

وأغلقت اليابان حدودها طوال فترة الوباء مع منع حتى السكان من دخولها خلال جزء من العام 2020.

وكانت اليابان قد سمحت بدخول الطلاب الدوليين منذ منتصف مارس 2022، كما أقرت تخفيف قيود السفر للمقيمين الأجانب والمسافرين من رجال الأعمال، ورفعت الحكومة مؤخرًا الحد الأقصى للوافدين الأجانب يوميًا إلى 20 ألفًا اعتبارًا من الأول من يونيو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من المصدر | وسائل تلميع صورة النظام الإيراني من خلال مهرجانات الأفلام السينمائية من المصدر | وسائل تلميع صورة النظام الإيراني من خلال مهرجانات الأفلام السينمائية
اكتشف المزيد