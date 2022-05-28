اليابان تفتح حدودها للسياح من 98 دولة.. بعد إغلاق عامين

أعلنت اليابان، فتح حدودها للسياح من 98 دولة ومنطقة، بعد إغلاق دام لمدة عامين بسبب جائحة "كوفيد-19"، لكنها ستبقي على بعض القيود.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، بأنها ستسمح للمجموعات السياحية بدخول البلاد اعتبارًا من 10 يونيو، لكنها ستعمل على تقسيم 98 دولة ومنطقة إلى ثلاث فئات، وهم الأحمر والأصفر والأزرق.

مادة اعلانية

وذكرت الوزارة أن ذلك التقسيم سيحدد ما إذا كان يمكن للسياح تجاوز إجراءات الحجر الصحي.

وأغلقت اليابان حدودها طوال فترة الوباء مع منع حتى السكان من دخولها خلال جزء من العام 2020.

وكانت اليابان قد سمحت بدخول الطلاب الدوليين منذ منتصف مارس 2022، كما أقرت تخفيف قيود السفر للمقيمين الأجانب والمسافرين من رجال الأعمال، ورفعت الحكومة مؤخرًا الحد الأقصى للوافدين الأجانب يوميًا إلى 20 ألفًا اعتبارًا من الأول من يونيو.