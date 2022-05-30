وصفت الصفقة بالتاريخية.. شركة طيران اقتصادي تشتري 50 طائرة "بوينغ" طراز "737"

أعلنت شركة الطيران الاقتصادي النرويجية "إيرشاتل"، اليوم الإثنين، التوصل لاتفاق مع شركة بوينغ الأميركية، لشراء 50 طائرة من طراز "737 ماكس 8"، مشيرة إلى أنها ستستلم الطائرات الجديدة بين عامي 2025 و2028 وفقا لجدول يتوافق بشكل وثيق مع انتهاء عقود تأجير الطائرات الحالية، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

وقالت "إيرشاتل"، إنها تعتزم تمويل المبلغ المستحق لمدفوعات ما قبل التسليم من خلال التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية، مضيفة: "سنمتلك حصة كبيرة من الطائرات، ما سيضمن هيكل تمويل للطائرات بشكل متوازن".

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ووصف رئيس مجلس إدارة "إيرشاتل"، سفين هارالد أويغارد، الصفقة بالـ"تاريخية".

وقال في بيان: "سينتج عن الصفقة انخفاض في التكاليف الإجمالية، وزيادة القوة المالية، وهو ما سيجعلنا قادرين على تعزيز معقلنا في الشمال، كما أن الصفقة تتيح لنا أيضا خدمة عملائنا بأحدث الطائرات التي يمكن أن تعمل بشكل متزايد بوقود مستدام".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ"إيرشاتل"، غير كارلسن، إن "الصفقة ستعزز أيضا ملكية الشركة بشكل كبير، ما سيزيد من ترسيخ المركز المالي لها".

وبعد إبرام هذه الصفقة، تشير التقديرات إلى أن "إيرشاتل"، ستحقق مكاسب صافية تبلغ حوالي ملياري كرونة (211 مليون دولار).

يشار إلى أن "إيرشاتل"، تدير شبكة طيران قصيرة المدى عبر دول الشمال، وتسير رحلات إلى وجهات أوروبية رئيسية.