شركات الطيران الأميركية تلغي 2500 رحلة في عطلة يوم الذكرى

ألغت شركات الطيران الأميركية، التي لا تزال تعيد بناء أطقم الرحلات الجوية بعد تباطؤ السفر بسبب وباء كوفيد -19، أكثر من 2500 رحلة خلال عطلة يوم الذكرى التي استمرت أربعة أيام، والتي تمثل البداية التقليدية لموسم السفر الصيفي المزدحم.

قالت شركات الطيران إن العواصف الرعدية في فلوريدا ونيويورك ووسط المحيط الأطلسي، كانت عاملاً في تأخير الرحلات الجوية أو إلغائها في نهاية هذا الأسبوع.

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وعزت شركات الطيران عمليات إلغاء الرحلات الأخيرة إلى الطقس ومراقبة الحركة الجوية، وحالات كوفيد-19 بين الموظفين، وقضايا التوظيف الأخرى.

في الوقت نفسه، تعمل شركات الطيران على زيادة عدد الموظفين للتعامل مع الطلب القياسي المتوقع على السفر في الصيف. وقد تم تسجيل إجمالي 6.5 مليون مسافر جواً من قبل إدارة أمن النقل الأميركية خلال الأيام الثلاثة الأولى من فترة سفر العطلات، بانخفاض بحوالي 10٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، لكنه يظل أعلى من مستويات 2021.

ألغت خطوط دلتا الجوية حوالي 700 رحلة خلال فترة الأيام الأربعة الماضية، وفقًا لـ FlightAware، بما في ذلك 134 رحلة يوم الاثنين، أو حوالي 4٪ من الرحلات المجدولة. كما أجلت دلتا يوم الاثنين 9٪ من رحلاتها.

وقالت الشركة إنها كانت تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع على إلغاء الرحلات "قبل 24 ساعة على الأقل من موعد المغادرة حيثما أمكن ذلك". وأضافت شركة الطيران أن 94٪ من الركاب تم استيعابهم يوم الأحد في رحلات بديلة في غضون 10 ساعات في المتوسط ​​من وقت المغادرة الأصلي.

وقالت شركة أميركان إيرلاينز، إن العواصف الرعدية الشديدة في ميامي كانت عاملا مهما في إلغاء وتأخير الرحلات الجوية. وألغت شركة الطيران 119 رحلة يوم الاثنين، و 74 رحلة يوم الأحد أو نحو 2٪ من الرحلات المقررة. كما أخرت 11٪ من رحلاتها يوم الاثنين.

تطير نسبة متزايدة من الرحلات الجوية الأميركية عبر فلوريدا. وإجمالاً، تمر 45٪ من رحلات JetBlue فوق فلوريدا، و 40-50٪ من رحلات خطوط Southwest يومياً.

وأجلت JetBlue حوالي 18% من رحلاتها يوم الاثنين، بعد أن أرجأت 30% يوم الأحد، لكنها ألغت 1% فقط من رحلاتها الاثنين. وفي الشهر الماضي، قالت JetBlue إنها تخفض جدولها الصيفي المخطط له بأكثر من 10٪.