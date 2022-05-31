.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تفاصيل جديدة تتعلق بخلاف "الخطوط القطرية" مع "إيرباص"

  • الخط
الخطوط القطرية - فرانس برس
الخطوط القطرية (فرانس برس)
طيران

تفاصيل جديدة تتعلق بخلاف "الخطوط القطرية" مع "إيرباص"

الناقلة تطالب بتعويض قدره مليار دولار بعد أن أوقفت 24 طائرة "إيه-350" بسبب عيوب

دبي - رويترز 

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة الخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء، إنها مستعدة لإحالة خلاف قانوني مع شركة إيرباص الأوروبية، بشأن عيوب في طبقة الطلاء الواقية الخارجية لهياكل طائرات "إيه-350" عريضة البدن، إلى المحكمة.

وتقاضي الخطوط الجوية القطرية، شركة صناعة الطائرات الأوروبية أمام محكمة بريطانية وتطالب بتعويض قدره مليار دولار بعد أن أوقفت نحو 24 طائرة من طراز "إيه-350" بسبب العطل التي تقول إنه يثير مخاوف تتعلق بالسلامة وهو ما تنفيه إيرباص وجهات تنظيمية أوروبية.

بعد حظر أوروبا أكبر بنك روسي عن "سويفت".. "سبيربنك": لن يغيّر الأمر شيئاً قصص اقتصادية روسيا و أوكرانيا بعد حظر أوروبا أكبر بنك روسي عن "سويفت".. "سبيربنك": لن يغيّر الأمر شيئاً

وقالت الشركة في بيان يشمل مقتبسات مفصلة من قرار القاضي، إن الخطوط الجوية القطرية مستعدة لإحالة الأمر إلى المحكمة لضمان حماية حقوقها، وإنه يتعين على "إيرباص" معالجة عيب غير مسبوق ومتفرد للغاية ويؤثر على طائراتها "إيه-350" وعلى القطاع بكامله وعدة شركات طيران.

وقالت إيرباص إنها مندهشة مما وصفته بأنه "سوء توصيف كامل" لقرار المحكمة، قائلة إن المحكمة رفضت مطالب قطر‭ ‬بتوجيه إنذارات قضائية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جوني ديب وآمبر هيرد.. من الخاسر اليوم؟ جوني ديب وآمبر هيرد.. من الخاسر اليوم؟
اكتشف المزيد