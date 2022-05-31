تفاصيل جديدة تتعلق بخلاف "الخطوط القطرية" مع "إيرباص"

قالت شركة الخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء، إنها مستعدة لإحالة خلاف قانوني مع شركة إيرباص الأوروبية، بشأن عيوب في طبقة الطلاء الواقية الخارجية لهياكل طائرات "إيه-350" عريضة البدن، إلى المحكمة.

وتقاضي الخطوط الجوية القطرية، شركة صناعة الطائرات الأوروبية أمام محكمة بريطانية وتطالب بتعويض قدره مليار دولار بعد أن أوقفت نحو 24 طائرة من طراز "إيه-350" بسبب العطل التي تقول إنه يثير مخاوف تتعلق بالسلامة وهو ما تنفيه إيرباص وجهات تنظيمية أوروبية.

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وقالت الشركة في بيان يشمل مقتبسات مفصلة من قرار القاضي، إن الخطوط الجوية القطرية مستعدة لإحالة الأمر إلى المحكمة لضمان حماية حقوقها، وإنه يتعين على "إيرباص" معالجة عيب غير مسبوق ومتفرد للغاية ويؤثر على طائراتها "إيه-350" وعلى القطاع بكامله وعدة شركات طيران.

وقالت إيرباص إنها مندهشة مما وصفته بأنه "سوء توصيف كامل" لقرار المحكمة، قائلة إن المحكمة رفضت مطالب قطر‭ ‬بتوجيه إنذارات قضائية.