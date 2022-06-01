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السياحة في إسبانيا تنتعش مقتربة من مستويات ما قبل الوباء

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السياحة في إسبانيا (صورة تعبيرية)
السياحة في إسبانيا (صورة تعبيرية)
سياحة

السياحة في إسبانيا تنتعش مقتربة من مستويات ما قبل الوباء

عدد السياح الأجانب في أبريل قفز 10 مرات تقريبا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي

وكالات

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أظهرت إحصاءات رسمية، اليوم الأربعاء، أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسبانيا في أبريل قفز عشر مرات تقريبا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إلى 6.1 مليون سائح، مقترباً من 7.1 مليون سائح قدموا إلى البلاد في أبريل 2019.

وأظهرت البيانات أن السياح الأجانب أنفقوا 6.9 مليار يورو (7.40 مليار دولار) في إسبانيا خلال أبريل، ارتفاعاً من 668 مليون يورو في نفس الشهر من العام الماضي.

وخفّفت إسبانيا قيود كوفيد-19 لدخول المسافرين غير الملقحين ضد الفيروس، والآتين من خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعزّز السياحة قبل بدء موسم الصيف.

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كانت إسبانيا ثاني أكثر دولة يزورها السياح قبل جائحة كوفيد-19، إذ زارها نحو 83.5 مليون سائح في العام 2019. غير أن القيود الدولية على السفر بسبب الجائحة أثّرت على القطاع السياحي بشدّة في إسبانيا خلال 2020، إذ لم تستقبل حينها إلّا 19 مليون سائح تقريبًا.

وارتفع عدد السياح في إسبانيا مجددًا في 2021 إلى 31.1 مليون سائح، لكنه كان دون توقعات الحكومة التي أملت في استقبال 45 مليون سائح.

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