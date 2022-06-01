مصر تطلق "شرم الشيخ الخضراء" كمدينة سياحية استثمارية عالمية  في "كوب 27"

قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الأربعاء، إنه يجري العمل حالياً على إنجاز عدد من المشاريع لإطلاق "شرم الشيخ الخضراء" كمدينة سياحية استثمارية عالمية خلال مؤتمر المناخ"كوب27" في نوفمبر المقبل".

وأضاف أنه عقب الانتهاء من مؤتمر المناخ "كوب 27 "سيتم العمل على استضافة مؤتمر دولي للاستثمار يتم دعوة المستثمرين من أنحاء العالم وفي صدارتهم المستثمرون العرب على أن يعقد في مارس من المقبل، لافتاً إلى بدء تلقي الفنادق في دهب وشرم الشيخ حجوزات المشاركة في "كوب 27" والمتوقع حضور 30 ألف مشارك و120 شخصية عالمية ودولية.

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وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ألغى قانون الاستثمار السابق والذي تسبب في ضعف الفرص الاستثمارية، مؤكداً أنه يجري إعداد خارطة جديدة للفرص والمشاريع الاستثمارية في جنوب سيناء وذلك تأسيساً على التطورات في مختلف القطاعات وتحويل شرم الشيخ إلى مدينة تعمل بالطاقة الخضراء صديقة البيئة، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد حرص مصر على تشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار في ظل بيئة الأعمال المواتية التي تتمتع بها مصر حالياً، مشيراً إلى حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل جميع سبل التعاون.

واستعرض اللواء خالد فودة، عدداً من المشاريع التي تشارف على الانتهاء لإطلاق شرم الشيخ الخضراء ومنها نشر وسائل النقل الخضراء، ومحطات وقود السيارات بالغاز والشحن بالكهرباء والانتهاء من تحويل جميع السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والانتهاء من رفع كفاءة وإنشاء الطرق والكباري، وزيادة المساحات الخضراء، وإنشاء مبنى مجلس المدينة الذكي صديق البيئة المقرر افتتاحه في سبتمبر المقبل، والحديقة المركزية بشرم الشيخ.

وأشار إلى تطوير وتوسعة مطار شرم الشيخ وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 10 ملايين سائح سنوياً مقابل 7.5 مليون سائح حالياً، وكذلك العمل على إنجاز مركز السيطرة الموحد ومشروع الرصد المرئي فضلاً عن تدشين منظومة التوقيع الإلكتروني استعداداً لمؤتمر تغير المناخ "كوب 27".

وأفاد محافظ جنوب سيناء، بأنه يجري حالياً التفاوض مع شركة طيران "فلاي دبي" لإعادة تسيير رحلات مباشرة من دبي إلى شرم الشيخ، مشيراً إلى بدء تسيير رحلات مباشرة من مدن في جمهورية صربياً بلغراد ونيش نهاية الشهر المقبل، مشيراً إلى استمرار الرحلات المباشرة من السعودية والأردن، كما يجري العمل على تزويد مدينة شرم الشيخ بالطاقة الشمسية بصورة كاملة من خلال مشاريع تزود المدينة بكامل احتياجاتها من الطاقة الشمسية.

ولفت إلى أن المشاريع التي تم إنجازها في شبه جزيرة سيناء -شمال وجنوب- خلال الفترة من 2014-2022، تجاوزت 700 مليار جنيه شملت مختلف القطاعات التعليمية والصحية والبنية التحتية.