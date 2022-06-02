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وزير الحج والعمرة: إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج السعودية

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توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي
وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة
الحج والعمرة

وزير الحج والعمرة: إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج السعودية

رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر

دبي - العربية.نت

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كشف وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات، ويمكن التقديم عليها من خارج السعودية.

وقال الوزير إن تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن.

وأضاف أن رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر.

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وأكد الدكتور توفيق الربيعة أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج، مع العمل على ضمان صحة الحجاج.

وقال إن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام، مشيراً إلى أن التقنيات الرقمية ستساعد في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي.

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