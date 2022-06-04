فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى أبها السعودية اعتبارا من هذا التاريخ
بواقع رحلة يوميا
أعلنت فلاي دبي عن استئناف رحلاتها إلى أبها في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 23 يونيو الجاري بواقع رحلة يوميا.
ووسعت فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 100 وجهة في 50 دولة يخدمها أسطول حديث مكون من 64 طائرة بوينغ 737.
وكانت الناقلة قد استأنفت مؤخرا عملياتها إلى القصيم وحائل وتبوك وأطلقت رحلاتها الى مدينة العلا بواقع مرتين أسبوعيا وهي أحدث وجهاتها في المملكة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتسلمت فلاي دبي 5 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 هذا العام مع 17 طائرة أخرى سيتم تسلمها حتى نهاية العام، مما سيعزز من شبكة الناقلة المتنامية.
وستبدأ الناقلة رحلاتها الى 10 وجهات إضافية، اعتبارا من 22 يونيو الجاري فصاعدا، ويشمل ذلك الرحلات إلى وجهات جديدة منها إزمير وبيزا بالإضافة إلى استئناف العمليات إلى وجهات صيفية موسمية تتمتع بشعبية عالية بين المسافرين مثل بودروم وميكونوس وسانتوريني وتيفات.
وستعمل الرحلات إلى مطار أبها الدولي /AHB/ يوميا من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي/ DXB/ بدءا من 23 يونيو الجاري.
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