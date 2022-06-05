الخطوط السعودية أسرع العلامات التجارية تقدماً في الشرق الأوسط

ارتفعت القيمة التجارية لهوية الخطوط السعودية بمعدل 13.1% وصعد تصنيفها إلى الفئة (A) في التقرير السنوي لأفضل 50 علامة تجارية لقطاع شركات الطيران حسب تصنيف (Brand Finance)، حيث يعكس هذا النمو الإجمالي في شبكة خطوطها الجوية والزيادة في أعداد الضيوف، وجودة الخدمة.

وجاء حصول "السعودية" على هذا التصنيف من واقع التقييم الذي تجرية سنوياً (Brand Finance) لأكثر من 5 آلاف من أكبر العلامات التجارية في مختلف القطاعات وفي جميع البلدان، ويتم من خلالها إصدار ما يقارب من 100 تقرير متخصص يفند آلية التصنيف والعوامل التي تم الاستناد عليها، حيث كان من العوامل التي أسهمت في ارتفاع تصنيف "السعودية" افتتاح أكبر صالة للفرسان في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وخدمة الشيف على متن الطائرة، والخدمات المتقدمة على متن الطائرة وخاصة الإنترنت عالي السرعة.

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وأوضح رئيس التسويق في مجموعة الخطوط السعودية خالد عبدالقادر طاش أن الخطوات المتسارعة للمشاريع والمبادرات التي تعزز تجربة السفر للضيوف كان لها دور كبير في أن تواصل "السعودية" تقدمها في التصنيفات الدولية، مضيفاً أن ما تحقق يعد مسؤولية كبيرة للمحافظة على وتيرة التميز كونها الناقل الوطني للمملكة وكذلك أجنحة رؤية 2030 والممكّنة لمستهدفاتها لا سيما في الجانب السياحي من خلال جذب الزوّار لاكتشاف ما لدى المملكة من ثراء ثقافي وتاريخي.

وتسعى "السعودية" للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لا سيما في الجانب الذي يتعلق بالسياحة بتحقيق 100 مليون زيارة بحلول عام 2030م، وقد أضافت في هذا الصدد العديد من الوجهات في الآونة الأخيرة شملت أمستردام (هولندا) ، وإنتيبي (أوغندا) ، وبانكوك (تايلاند) ، وبرشلونة (إسبانيا) ، ومراكش (المغرب) ، وملقا (إسبانيا)، وموسكو (روسيا)، وبكين (الصين)، وجزيرة ميكونوس اليونانية، وسيول (كوريا الجنوبية)، وشيكاغو (الولايات المتحدة الأمريكية) قريبًا.