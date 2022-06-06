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مصر تسعى لجذب السياح من المكسيك

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مصر تسعى لجذب السياح من المكسيك

في لقاء مع مسؤولي 24 شركة سياحة مكسيكية

دبي - العربية.نت

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تسعى مصر لجذب السياح من المكسيك ضمن جهود لتعويض التأثر من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على حركة السياحة الوافدة للبلاد.

والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي بوفد يضم مديري ومسؤولي 24 شركة سياحة مكسيكية بحضور سفير دولة المكسيك بالقاهرة، وذلك خلال زيارتهم لمصر للتعرف على المقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المتميزة والمتنوعة وزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية به، نقلاً عن بيان.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم.

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كما أطلعهم على الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية السياحية، والتي منها إنشاء شبكة طرق ومواصلات قوية تربط بين المدن السياحية المختلفة بما يساهم في تسهيل تنقل السائحين بين المدن السياحية، بالإضافة إلى ما تقوم به وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري وزيادة الحركة السياحية الوافدة إليه.

وخلال اللقاء استمع الرئيس التنفيذي للهيئة إلى آرائهم ومقترحاتهم، كما تم مناقشة المعوقات التي تواجه حركة السياحة المكسيكية وسبل التغلب عليها لدفع المزيد من الحركة السياحية المكسيكية إلى مصر.

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