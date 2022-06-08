الخطوط السعودية توقع اتفاقية لتشغيل رحلاتها إلى 4 وجهات دولية جديدة

أعلنت الخطوط السعودية، عن توقيع اتفاقية مع البرنامج الوطني للربط الجوي يتم بموجبها تشغيل رحلات جوية مباشرة بين المملكة وأربع وجهات دولية جديدة خلال العام 2022 وتوفير ما يزيد على 60 ألف مقعد سنوي.

وأوضحت الخطوط السعودية في بيان، أن إبرام الاتفاقية يأتي في إطار تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للربط الجوي المتمثلة في تمكين وتعزيز الربط الجوي في المملكة، وتطوير المسارات الجوية الحالية والمستهدفة، وزيادة مشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة والتعاون لدعم نمو السياحة في المملكة.

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وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الخطوط السعودية بتشغيل رحلاتها المباشرة بين كل من الرياض وزيورخ في سويسرا، وجدة وبرشلونة في إسبانيا، بالإضافة إلى وجهتين إضافيتين سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، إن هذه الاتفاقية تتواكب مع أحد أبرز مستهدفات "السعودية" والمتمثلة في ربط العالم بالمملكة من خلال التوسع في التشغيل إلى وجهات دولية جديدة مع الحرص على توفير المزيد من الرحلات والسعة المقعدية لوجهاتها الحالية التي تجاوزت (100) وجهة مؤخراً بعد إطلاق عدد من الوجهات الجديدة في الأشهر الماضية.