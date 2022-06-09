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توقيع مذكرة تعاون مشترك بين المنظمتين العالمية والعربية للسياحة

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اجتماع السياحة العالمية في السعودية
جانب من اجتماع منظمة السياحة العالمية في السعودية
سياحة

توقيع مذكرة تعاون مشترك بين المنظمتين العالمية والعربية للسياحة

لتعزيز التعاون المؤسسي وتكامل وتنسيق الجهود

دبي - العربية.نت

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وقعت المنظمة العربية للسياحة مذكرة تعاون مشترك مع منظمة السياحة العالمية، وذلك على هامش اجتماع الدورة (116) للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والتي عُقِدت بمدينة جدة بالسعودية مؤخرًا.

وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل وتنسيق جهود المنظمتين لإقامة علاقات تعاون مشتركة في مجال السياحة وبناء وتطوير الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في الأنشطة والمشاريع التي تسهم في التنمية المستدامة لقطاع السياحة في الدول العربية.

وتسعى المذكرة إلى تنفيذ مشروعات تتعلق بمجالات الترويج السياحي الإقليمي والدولي في المعارض الدولية والإلكترونية والعمل على تبادل الخبرات بين منظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة بما يعزز تنمية الموارد البشرية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما تهدف إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات والمراكز العالمية في مجال الترويج السياحي، والعمل على تعزيز الابتكار والتحول التقني السياحي، ودعم تبادل الآراء والخبرات والتجارب المعنية بتطوير الأطر القانونية والتنظيمية في مجال السياحة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين المنظمتين.

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