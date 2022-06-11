روسيا تنجز الإطار الرسمي لانسحابها من منظمة السياحة العالمية
تتعرض روسيا لعزلة متزايدة عالمياً من جراء النزاع في أوكرانيا
أنجزت روسيا، الجمعة، الإطار الرسمي لانسحابها من منظمة السياحة العالمية بعدما كانت الهيئة قد علّقت عضويتها في أبريل إثر تنديد دولي بهجومها العسكري على أوكرانيا.
وجاء في مرسوم وقّعه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن الحكومة "قبلت اقتراح وزارة الخارجية المتعلق بانسحاب روسيا الاتحادية من منظمة السياحة العالمية".
ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تأسست في عام 1976، ومقرها مدريد، وهي تعنى بالترويج للسياحة، وفق وكالة فرانس برس.
وكانت المنظمة قد علّقت في 27 أبريل الماضي، عضوية روسيا فيها على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا معتبرة أنه يشكل انتهاكا "لقيمها".
وكانت روسيا قد توقعت تعليق عضويتها وأعلنت في بداية اجتماع المنظمة انسحابها منها وغادر ممثلها قبل التصويت.
وتتعرض روسيا لعزلة متزايدة عالميا من جراء النزاع في أوكرانيا، وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية مشددة عليها.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب غزوها أوكرانيا، ما دفع موسكو للإعلان عن انسحابها من عضوية المجلس.
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