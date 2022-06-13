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"مطارات دبي" تتوقع التعامل مع 5 ملايين مسافر شهرياً خلال الصيف

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مطار دبي
اقتصاد دبي

"مطارات دبي" تتوقع التعامل مع 5 ملايين مسافر شهرياً خلال الصيف

ارتفاع الطلب على السفر بالتزامن مع بدء الإجازات المدرسية وعطلة عيد الأضحى

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر، إن المؤسسة تتوقع وصول حركة المرور الشهرية عبر مطار دبي الدولي، خلال أشهر الصيف وتحديدا في يوليو وأغسطس المقبلين، إلى نحو 5 ملايين مسافر، مع ارتفاع الطلب على السفر، بالتزامن مع بدء الإجازات المدرسية وعطلة عيد الأضحى.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن الجوكر، قوله، إن المؤسسة رفعت من توقعاتها لأعداد المسافرين خلال العام الجاري إلى 58.3 مليون مسافر.

وأضاف أن حركة السفر عبر المطار تواصل الانتعاش، مشيرا إلى تسجيل زيادة ملحوظة في نسبة حركة مسافري الترانزيت، الذين شكلوا نسبة 41% من إجمالي أعداد المسافرين في أبريل الماضي.

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وذكر الجوكر أن مؤسسة مطارات دبي، وبناءً على الأرقام المتوقعة، تستهدف الانتهاء من مشروع تجديد المدرج الشمالي، وافتتاحه في 22 يونيو الجاري قبل ذروة السفر.

ولفت إلى أن 70 شركة طيران تشغل رحلاتها عبر دبي الدولي، وهو عدد أعلى مقارنة بمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في عام 2019، مبيناً أن إجمالي عدد الوجهات التي تشغل مختلف شركات الطيران رحلات إليها، وصل إلى 190 وجهة عالمية.

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