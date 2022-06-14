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الصين تستهدف زيادة مطاراتها المسجلة للطيران لـ500 مطار بحلول 2025

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طيران مطار في الصين
مطار في الصين
اقتصاد الصين

الصين تستهدف زيادة مطاراتها المسجلة للطيران لـ500 مطار بحلول 2025

وامتلاك 3500 طائرة مسجلة للطيران

بكين - شينخوا

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ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني أن الصين ستسعى جاهدة لامتلاك 3500 طائرة مسجلة للطيران العام بحلول نهاية فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025).

وتنص خطة جديدة حول الطيران العام كشفت عنها الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني أنه بحلول نهاية عام 2025، سيتجاوز عدد المطارات المسجلة للطيران العام 500 مطار، وستوفر ما لا يقل عن 25 منطقة على مستوى المقاطعات خدمات الإنقاذ في حالات الطوارئ للطيران العام.

وتحث الخطة على تحسين خدمات الإنقاذ في حالات الطوارئ للطيران العام، ودعم الابتكار في استخدام الطائرات بدون طيار، وزيادة رفع مستوى خدمات الطيران العام في القطاعين الزراعي والصناعي، من بين تدابير أخرى.

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ويشير الطيران العام إلى عمليات الطائرات في مجال الطيران المدني بخلاف النقل الجوي العام، مثل خدمات الطيران للزراعة، والإغاثة والإنقاذ في حالات الكوارث، والاستجمام.

وأظهرت بيانات رسمية أنه تم تسجيل 2892 طائرة و 339 مطارا ونحو 517 ألف طائرة بدون طيار للطيران العام في الصين حتى نهاية عام 2020.

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