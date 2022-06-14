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مسؤول: إضراب أطقم ضيافة رايان إير الفرنسيين وإلغاء أكثر من 40 رحلة

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طائرة رايان إير
طائرة رايان إير
طيران

مسؤول: إضراب أطقم ضيافة رايان إير الفرنسيين وإلغاء أكثر من 40 رحلة

للمطالبة براتب ملائم وأوضاع عمل لائقة

باريس – رويترز

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قال ممثل نقابة مهنية لرويترز اليوم الثلاثاء، إن أفراد أطقم الضيافة الفرنسيين في شركة رايان إير نظموا إضرابا يومي الأحد والاثنين للمطالبة بتحسين الرواتب وأوضاع العمل، مضيفا أن أكثر من 40 رحلة ألغيت.

وذكر داميان مورج من النقابة الوطنية للعاملين في الطيران التجاري "مع بقاء الوضع على ما هو عليه، من المحتمل تنظيم المزيد من الإضرابات ما لم تستجب الشركة لمطالبنا براتب ملائم وأوضاع عمل لائقة".

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