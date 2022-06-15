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الخطوط السعودية تدرج "سيول" ضمن الجدول التشغيلي وتتيحها للحجز

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الخطوط السعودية 1
طائرة تابعة لشركة الخطوط السعودية
طيران

الخطوط السعودية تدرج "سيول" ضمن الجدول التشغيلي وتتيحها للحجز

ابتداءً من 16 أغسطس 2022 انطلاقاً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض

دبي - العربية.نت

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أتَّمَتِ الخطوطُ السعوديةُ جدولةَ رحلات وجهتها الجديدة، "سيول" عاصمة كوريا الجنوبية وأدرجتها ضمن الجدول التشغيلي المنتظم، وأصبحت متاحةً للحجز، حيث تُعَدُّ إحدى الوجهات الحديثة التي تم الإعلان عنها في بداية عام 2022 في إطار خطتها التي تسعى من خلالها لربط العالم بالمملكة.

وسيتم التشغيل إلى سيول ابتداءً من 16 أغسطس 2022، وستكون الرحلات المباشرة انطلاقاً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض بمعدل 3 رحلات أسبوعياً، بطائرات "السعودية" من طراز بوينغ (B787-9) دريملاينر.

ويبلغ عدد مقاعدها 24 مقعداً لدرجة الأعمال و274 مقعداً لدرجة الضيافة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ويجري تجهيزُ المواقع المخصصة لمنصات خدمة الضيوف بالمطار في "سيول" وغير ذلك من الاستعدادات التي تضمن نجاح التشغيل، حيث سيوفرُ الخطُ الجديدُ بين المملكة وكوريا الجنوبية رحلاتٍ مباشرةً، مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت، وكذلك الوجهات الدولية الأخرى لجميع الوجهات الداخلية والدولية التي تصلُ إليها رحلاتُ "السعودية" وأعضاء تحالف "سكاي تيم" الدولي الذي يضمُّ العديدَ من شركات الطيران الكبرى حول العالم.

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